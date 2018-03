Controlli a tappeto dell’Arma sullo Jonio

La lotta alla microcriminalità sul territorio jonico porta i militari dell’Arma a non abbassare la guardia. Controllati 85 veicoli e 100 persone

CORIGLIANO – I Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro dopo l’operazione “Tribunale”, hanno continuato l’azione repressiva nell’importante centro dell’alto Jonio, focalizzandosi anche contro la microcriminalità . Il resoconto del weekend è di due arresti, per furto aggravato e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana, nonché di ben 85 veicoli e 100 persone controllate nelle sole notti di venerdì e sabato.

Nelle notti di venerdì e sabato, sono scattati diversi controlli alla circolazione stradale e sono stati eseguiti rafforzati posti di controllo allo Scalo di Corigliano per vigilare sul rispetto delle basilari regole del Codice della Strada, soprattutto da parte dei giovanissimi, principale motivo di numerosi incidenti, anche mortali, avvenuti nell’ultimo periodo nel territorio di competenza. Sono stati controllati 85 veicoli, comminate sanzioni per guida in stato di ebbrezza alcolica, guida senza il certificato assicurativo e la mancata revisione prevista per legge.