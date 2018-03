Corigliano, market della droga, in manette pusher

Scoperti oltre 200 grammi di marijuana di cui 30 grammi di dosi già termosigillate, duemila euro in contanti, dosi di cocaina nei contenitori della Kinder

CORIGLIANO – I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’abitazione di Damiano Liberato Mollo, coriglianese di 54 anni, con precedenti penali, alla ricerca di stupefacenti. L’atteggiamento tenuto dallo stesso ha insospettito subito i Carabinieri. Infatti, nonostante le richieste pressanti di aprire la porta, il 54enne ha preso tempo uscendo dal balcone dell’appartamento per nascondere qualcosa. Ma i carabinieri hanno notato il movimento del 54enne che entrava ed usciva dal balcone. Entrati all’interno, i militari dell’Arma hanno rinvenuto, nascosti maldestramente su un mobile dell’ingresso due buste contenenti decine di dosi già termosigillate, di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso accertato di quasi 30 grammi.

Dopo accurata perquisizione domiciliare, in diversi nascondigli della cucina sono stati rinvenuti un vero e proprio market della droga: all’interno di un contenitore di plastica di quelli che erano celati negli ovetti di cioccolato della Kinder delle dosi di cocaina; in una busta di plastica da supermercato sono stati trovati quasi 200 grammi di marijuana ancora da dividere, mentre dentro un cassetto si rinvenivano un bilancino di precisione marca “Diamond” per pesature fino a 500 grammi, perfettamente funzionante ed un bloc-notes riportante diversi nominativi a cui erano correlate somme di denaro percepite o da corrispondere. Infine sopra una credenza giaceva una mini cassetta di sicurezza rossa con all’interno il provento dell’illecita attività : oltre duemila euro in contanti di diverso taglio, nonché un contenitore cilindrico con circa 100 euro, tutti in monete.

Mollo è stato tratto arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, così come concordato con la Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata dal Procuratore capo Eugenio Facciolla.  Attualmente è detenuto ai domiciliari in attesa del rito della direttissima