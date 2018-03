Ruba prosciutto e spumante francese, in manette

Un romeno è stato fermato all’uscita dell’Ipercoop dai carabinieri. Perquisito, all’interno dello zaino nascondeva merce rubata per 150 euro



CORIGLIANO – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Corigliano Calabro hanno arrestato un cittadino romeno con l’accusa di furto aggravato all’interno del supermercato IperCoop sito nel centro commerciale i Portali. I militari, avvisati dalla vigilanza privata dell’ipermercato del comportamento insolito tenuto da B.N., romeno di 31 anni, con diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, sono giunti nell’immediato presso il supermercato per controllare il 31enne all’uscita dell’esercizio commerciale. Nonostante il romeno avesse pagato dei prodotti in cassa, aveva destato l’attenzione dei Carabinieri lo zaino che teneva in spalla, palesemente pesante e pieno di oggetti.

Ritenendo che avesse potuto celare della refurtiva all’interno dello stesso, i militari hanno deciso di perquisirlo. Non appena aperto lo zaino, le ipotesi degli inquirenti hanno trovato riscontro, ma nessuno poteva immaginare la considerevole quantità di prodotti alimentari nascosti nello zaino. Il romeno aveva rubato una forma di prosciutto e dello spumante francese di ottima qualità , oltre ad una decina di pezzi fra salumi, formaggi ed altri alimenti. L’ammontare della refurtiva si è aggirata intorno ai 150 euro, a fronte dei prodotti pagati che avevano un valore di poco meno di 10 euro. Con la refurtiva “in mano”, il 31enne è stato tratto in arresto per furto aggravato e dovrà comparire davanti le aule del Tribunale di Castrovillari per rispondere del reato contestato.