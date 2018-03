Avvocato muore in mare cadendo da una barca, salvi i suoi due amici

Il tragico incidente è avvenuto a largo del litorale di Corigliano Calabro



CORIGLIANO CALABRO (CS) – Battuta di pesca si trasforma in tragedia nel cosentino. Era uscito in barca con due amici, ma la piccola imbarcazione, a causa delle avverse condizioni del tempo intorno alle 15.00 di oggi pomeriggio, si è ribaltata forse per il forte vento e l’uomo è morto. Nicola Gallo, di 55 anni, avvocato di Corigliano Calabro, ha tentato, invano, insieme agli altri due amici di raggiungere la spiaggia, colto però da un malore (probabilmente un blocco cardiaco), non ci è riuscito. I due amici accortisi che il 55enne non rispondeva agli stimoli ed era immobile l’hanno comunque portato a riva ed hanno chiamato il 118. A nulla è valso l’intervento dei medici che non sono riusciti a rianimarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la guardia costiera e il medico legale incaricato dalla Procura di Castrovillari per gli accertamenti del caso. Il noto avvocato appassionato di pesca viveva nella frazione di Cantinella dove aveva lo studio legale.