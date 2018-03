Rientra dalla Germania il ‘latitante’ di Corigliano

L’uomo era ricercato nell’ambito dell’operazione Tribunale scattata lo scorso mercoledì che ha portato alla luce una serie di rapine ed estorsioni nella sibaritide

CORIGLIANO CALABRO (CS) – Operazione “Tribunale”: il 55enne coriglianese Franco La Via, accompagnato dal proprio difensore di fiducia Francesco Nicoletti, si è costituito nel tardo pomeriggio di oggi presso la Compagnia dei Carabinieri di Rossano. L’uomo è destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip presso il Tribunale di Castrovillari Reggio nell’ambito dell’operazione portata a termine mercoledì scorso 14 marzo dai Carabinieri, che ha sgominato una presunta associazione per delinquere finalizzata alla commissione di estorsioni, rapine e ricettazione, facendo luce su una serie di episodi verificatisi tra il 2013 e il 2014. La Via è accusato di associazione a delinquere e tentata estorsione aggravata. Irreperibile in occasione del blitz dei militari dell’Arma, l’uomo è rientrato oggi dalla Germania e, accompagnato dal proprio legale di fiducia, si è presentato ai Carabinieri della Compagnia di Rossano per costituirsi. Sarà ora sottoposto ai domiciliari in attesa dell’interrogatorio di garanzia dinanzi al Gip.

