Infastidisce l’ex fidanzata, venticinquenne cosentino in manette

Il ragazzo era già stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima

RENDE (CS) – I carabinieri della stazione di Rose hanno tratto in arresto, per il reato di stalking, un 25enne cosentino. I militari operanti hanno notificato al giovane, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, l’ordine restrittivo quale aggravamento della misura in atto. Il provvedimento scaturisce da una serie di violenze e minacce che il giovane aveva posto in essere, dal mese di gennaio 2018, nei confronti della ex compagna. La ragazza residente a Rose, nonostante il divieto di avvicinamento, veniva continuamente vessata da telefonate e messaggi intimidatori da parte dell’ex. I militari operanti, al termine delle formalità di rito, hanno tradotto il venticinquenne cosentino presso la propria abitazione sottoponendolo agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.