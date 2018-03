Ritrovata in provincia di Cosenza auto rubata con targa ‘legale’

Dalla vettura trovata nel magazzino di un pregiudicato era stata asportata la targa originale per non destare sospetti

ROSSANO (CS) – Questa mattina, personale della Polizia Giudiziaria del Commissariato di Rossano diretto dal Commissario Capo Giuseppe Massaro ha tratto in arresto un trentaseienne. S. F. dovrĂ rispondere del reato di ricettazione. Il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria, nell’eseguire una perquisizione domiciliare, ha infatti rinvenuto un’autovettura provento di furto nelle sue disponibilitĂ . In particolare, nel magazzino dell’abitazione dell’arrestato è stata trovata la vettura senza la targa anteriore, mentre quella posteriore apparteneva ad un’altra auto. Dagli accertamenti è emerso che il veicolo era stato rubato due giorni fa e regolarmente denunciato alle forze dell’ordine. Sono ora in corso ulteriori approfondimenti sulla vicenda, visto i numerosi precedenti penali dell’arrestato e per capire da dove provengano le “targhe pulite” trovate nel garage. L’arrestato, dopo le formalitĂ di rito, è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.