Tentano di rubare champagne e profumi da un ipermercato, fermati dai vigilantes

Due ragazzi sono stati sorpresi mentre trafugavano merce dal centro commerciale di Corigliano Calabro

CORIGLIANO CALABRO (CS) – Due giovani che vagavano stamattina tra gli scaffali dell’Ipercoop hanno insospettito gli addetti alla vigilanza. Gli uomini dell’agenzia IV Security Agency, del gruppo Assipol Vigilanza amministrato da Vincenzo Iannibelli, hanno quindi provveduto a seguirli monitorando i loro movimenti. I ragazzi, un ventenne e un trentenne di nazionalitĂ straniera, sono stati cosĂŹ sorpresi mentre prelevavano bottiglie di champagne, profumi e prodotti alimentari occultandoli nei propri zainetti e tra le tasche dei giubbotti che indossavano. Intorno alle 12:30, dopo aver verificato che all’uscita dalle casse i prodotti non erano stati pagati, quando i due hanno tentato di allontanarsi dal centro commerciale I Portali di Corigliano Calabro sono stati immediatamente fermati dai vigilantes. La merce che avevano tentato di rubare, per un valore di oltre 140 euro, è stata subito restituita al direttore dell’Ipercoop che ha inteso sporgere denuncia nei confronti dei due malfattori. Sul posto, allertati dagli addetti alla vigilanza, sono intervenuti prontamente i carabinieri di Corigliano Calabro che hanno tradotto i ragazzi in caserma per espletare le formalitĂ di rito.