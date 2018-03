Dissequestrata la galleria Santomarco, Rfi potrà iniziare i lavori

Dopo oltre tre mesi la Procura di Paola ha finalmente revocato il sequestro della galleria Santomarco della linea ferroviaria Cosenza-Paola, chiusa dallo scorso 6 dicembre

PAOLA (CS) – La Procura di Paola ha dissequestrato la galleria Santomarco e ora Rfi potrà avviare gli interventi necessari per portare, si spera in tempi brevi, alla riapertura del tratto ferroviario a binario unico tra Cosenza e Paola. Resta il sequestro preventivo che equivale però ad una misura di sicurezza. Rfi dovrà presentare specifica richiesta alla Procura che dovrà a sua volta autorizzare i lavori sul tratto, chiuso dopo lo svio dai binari del treno regionale 3742 il 6 dicembre scorso, che per fortuna non causò feriti. I periti nominati dalla Procura paolana ieri mattina hanno consegnato la relazione preliminare riguardo alla galleria dalla quale emerge come i binari risultino danneggiati in più punti e non solo in quello che ha determinato l’incidente. Intanto domani è confermata la manifestazione a Paola indetta per sottolineare i disagi di studenti, pendolari e viaggiatori che si spostano da e per la costa tirrenica. Sul piano dell’inchiesta invece, sono tre le persone indagate per l’incidente ferroviario: il macchinista e due responsabili della manutenzione di Rfi.