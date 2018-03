Nascondevano droga in casa, arrestate due persone in flagranza

Controlli a tappeto della Polizia di Stato nell’area jonica cosentina. Due soggetti di 43 e 48 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

CROSIA (CS) – Nel pomeriggio e nella serata di ieri, gli uomini della Polizia di Stato del Commissariato di Rossano, del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale e del Reparto Cinofili della Polizia di Stato di Vibo Valentia, alle direttive del Commissario Capo Giuseppe Massaro, nel corso di mirati servizi, in due distinte operazioni, hanno arrestato in flagranza di reato, M. A. di 43 anni e N. F. di 48.

Nel corso di un’attività di monitoraggio in tutta l’area ionica di competenza, con maggiore interesse alle zone densamente abitate,  gli agenti hanno effettuato una serie di perquisizioni, anche domiciliari con l’ausilio dei cani antidroga della Polizia, e nel corso dei servizi hanno arrestato M.A. di 43 anni, in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. L’uomo, nel corso della perquisizione domiciliare a suo carico avrebbe tentato di sfuggire al controllo provando a fuggire da una finestra dello stabile, ma dopo essersi reso conto della presenza di altri agenti nelle adiacenze della sua residenza, ha collaborato. In casa del 43enne sono state rinvenute delle dosi di marijuana già confezionate per lo spaccio e tutto il materiale occorrente per il taglio e confezionamento.

Anche N.F. di 48 anni è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Nel corso della perquisizione domiciliare a carico del 48enne che era già agli arresti domiciliari, sono stati rinvenuti e sequestrati un panetto di hashish di quasi 100 grammi e della marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi.