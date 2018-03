Galleria chiusa e treni fermi tra Cosenza e Paola, annunciata manifestazione di protesta

Mobilitazione generale per denunciare i ritardi nella riapertura della galleria Santomarco chiusa dopo il deragliamento di un treno

PAOLA (CS) – Pendolari e studenti esasperati dai disagi hanno deciso di reagire. Dopo il deragliamento del treno avvenuto lo scorso dicembre, da mesi la tratta ferroviaria tra Paola e Cosenza è praticamente bloccata. Il servizio è affidato a dei bus spesso in ritardo e con pochi posti. La conseguenza è che diversi utenti in più occasioni non riescono ad arrivare a destinazione perché non c’è spazio sulla navetta sostitutiva o gli orari non coincidono con i treni che partono dalle due stazioni. Una situazione insostenibile che ha portato all’organizzazione di una manifestazione di protesta che avrà luogo sabato 17 marzo a Paola, in piazza del Popolo, a partire dalle 9.30. Ad annunciarlo è stato il consigliere provinciale Graziano Di Natale che ha sposato la causa definendola una ”battaglia di civiltà ”. “Nei giorni scorsi – afferma Di Natale – avevo annunciato una mobilitazione generale, per le criticità del trasporto ferroviario e della viabilità in generale. Non ho sentito parlamentari della nostra Regione intervenire sulla delicata questione della viabilità . Come Consigliere Provinciale, del territorio, non mi sottraggo al mio impegno di dare voce a quanti credono che non bisogna stare con le mani in tasca”.

