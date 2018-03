Evasione e ricettazione, in arresto pluripregiudicato

Ha tentato di colpire e sfuggire ai carabinieri ma è stato braccato nei pressi di casa. Teneva con se le chiavi di un’auto rubata a Castrovillari

CORIGLIANO CALABRO – I militari della Compagnia di Corigliano Calabro diretti dal capitano Cesare Calascibetta, hanno tratto in arresto, a distanza di solo una settimana, un italiano pluripregiudicato per i reati di evasione, ricettazione e violenza a pubblico ufficiale, tutti aggravati dal fatto di essere un soggetto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale.

In particolare nella nottata di ieri i Carabinieri della Tenenza di Cassano all’Ionio mentre erano di pattuglia sul territorio, hanno notato un’autovettura accelerare nel tentativo di fuggire. I militari hanno riconosciuto il guidatore per un pluripregiudicato del posto, Benedetto Garofalo, 37 anni, arrestato una settimana prima per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione e sottoposto attualmente alla misura cautelare degli arresti domiciliari. I carabinieri nell’immediato hanno dato vita ad un inseguimento dell’uomo che, incurante dei vicoli stretti del paese, correva a tutta velocitĂ per le strade cittadine. Compreso che lo stesso si stava portando verso la propria abitazione, i militari dell’Arma hanno deciso di appostarsi nelle sue adiacenze e quando, poco dopo, è sopraggiunto il 37enne, credendo di averla fatta franca, è stato immediatamente fermato. Lo stesso ha tentato di fuggire e colpire i militari, ma ha dovuto desistere.

La vicenda non si era, però, ancora conclusa. Dopo aver effettuato una perquisizione locale e personale presso l’abitazione è stato rinvenuto un mazzo di chiavi di una Peugeot 206. La stessa era stata nascosta dal Garofalo dietro la propria abitazione ed era l’autovettura utilizzata poco prima per fuggire. Effettuati gli accertamenti nelle banche dati, è risultata essere oggetto di furto denunciato il giorno precedente a Castrovillari. Proprio come la settimana precedente l’uomo era stato colto mentre utilizzava un’autovettura rubata. Il 37enne è stato tratto in arresto per ricettazione, evasione, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’autovettura, invece, è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Dopo le formalitĂ di rito e d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata dal Procuratore Capo Eugenio Facciolla, sottoposto a giudizio con rito direttissimo, è stato convalidato l’arresto in carcere