Minaccia il vicino con un’ascia, denunciato

Litiga con il vicino e i preda ai fumi dell’alcool si arma per avere “ragione”. Solo l’intervento dei carabinieri la situazione torna alla normalitĂ

SAN VINCENZO LA COSTA – I militari della Stazione dei carabinieri di San Fili hanno denunciato per il reato di danneggiamento aggravato un 44enne di San Vincenzo La Costa. Gli uomini dell’Arma, ricadenti nella compagnia di Rende al comando del capitano Maieli, sono giunti davanti l’abitazione della vittima chiamati ad intervenire per via di una lite furibonda tra due vicini di casa, trovandone uno dei due armato di ascia. I militari hanno accertato che l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, a causa di una lite scaturita per futili motivi, era andato in escandescenza danneggiando il portone a vetro dell’abitazione del “suo rivale“.