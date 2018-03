Lorica, domani alle 11.00 l’inaugurazione dei nuovi impianti

Lo scorso 7 marzo l’ultimo annuncio, ieri l’ufficialitĂ , domani l’apertura. Oliverio: “Finalmente aprono gli impianti sciistici di Lorica”

COSENZA – E’ in programma per domani mattina alle 11.00, a Lorica, l’inaugurazione dei nuovi impianti di risalita. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Oliverio che sarĂ presente all’inaugurazione alla quale è stata anche invitata Daniela Ceccarelli Medaglia d’oro olimpica nel Super G, di Salt Lake City. Finalmente dopo anni di attesa, ottenuta l’autorizzazione per la cabinovia dal Ministero e dall’USTIF lo scorso 27 febbraio, ed autorizzata anche la seggiovia e lo skilift parte la nuova gestione degli impianti con la conseguente apertura al pubblico.

“L’inaugurazione degli impianti di risalita – riporta una nota della Regione – struttura che sarĂ a servizio degli sciatori ma che permetterĂ ovviamente anche in altre stagioni uno stretto contatto con la natura, le foreste ed i superbi paesaggi della Sila. L’inaugurazione degli impianti di risalita – la cui gestione provvisoria è affidata a Ferrovie della Calabria con il supporto dell’Arsac – avverrĂ nell’ambito della manifestazione “Lorica riparte”, articolata in piĂą momenti.