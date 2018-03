Scappa dal discount con il carrello pieno, arrestato

L’uomo è stato fermato a Rossano dagli agenti della Squadra Volante

ROSSANO (CS) – Un cinquantenne è stato arrestato ieri sera a Rossano per furto aggravato. Gli agenti guidati dal Commissario Capo Giuseppe Massaro hanno infatti fermato D.S. G. in flagranza di reato rispondendo all’allerta telefonico lanciato al 113 dal personale di un discount. Intervenuti sul posto i poliziotti sono stati avvicinati dal direttore del supermercato che gli indicava un uomo che si stava frettolosamente allontanando con un carrello stracolmo di merce non pagata. Immediatamente il soggetto, giĂ conosciuto dalle forze di polizia per fatti analoghi è stato quindi bloccato ed ammanettato.