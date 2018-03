Fermati in auto con 220 litri di gasolio rubati da un’impresa in provincia di Cosenza

I tre sono stati sorpesi mentre percorrevano in auto una delle arterie principali di Corigliano Calabro

CORIGLIANO CALABRO (CS) – Tre persone che procedevano con fare sospetto sulla strada provinciale di Corigliano Calabro sono state fermate nella notte. I militari di servizio nel corso dei controlli hanno da subito notato che i tre, di nazionalitĂ rumena, a bordo di un’auto con targa straniera erano vestiti con abiti da lavoro e parzialmente travisati. Il forte odore di nafta che proveniva dall’interno del veicolo ha insospettito i Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro che hanno subito fatto scendere i tre soggetti dall’autovettura. Oltre ad indossare abbigliamento tecnico erano tutti sporchi di gasolio. Aperto il bagagliaio della station wagon hanno scoperto all’interno dieci bidoni da 10 e 20 litri. Pieni fino al bordo di gasolio agricolo per un totale stimato di oltre 220 litri (per un valore di svariate centinaia di euro), nell’autovettura era presente anche un tubo in gomma utilizzato verosimilmente per trafugare il combustibile da qualche macchina agricola.

Chieste spiegazioni i fermati hanno fornito tesi inverosimili contraddicendosi sulla provenienza della nafta che trasportavano. I tre sono quindi stati denunciati a piede libero per il reato di ricettazione in concorso . Due di loro sono risultati avere a carico giĂ reati contro il patrimonio e la persona. Terminati gli accertamenti i militari hanno ritenuto che il gasolio fosse oggetto di refurtiva, accompagnandoli tutti in caserma dove le indagini per risalire alla provenienza del materiale hanno permesso di acclarare che il furto era avvenuto poche ore prima a San Giorgio Albanese ad danni di un’azienda edile. Lì i tre pare avessero prelevato gasolio dai mezzi da lavoro usando un tubo e versandolo nei bidoni trovati sul posto.

La macchina su cui viaggiavano e tutto il materiale rinvenuto al suo interno sono stati sottoposti a sequestro penale in attesa di restituire bidoni e gasolio al legittimo proprietario, che ha scoperto dell’ammanco solo grazie all’intervento dei Carabinieri. I tre sono stati così denunciati all’AutoritĂ Giudiziaria per ricettazione in concorso. Sempre ieri notte i Carabinieri coriglianesi durante i controlli a soggetti ristretti agli arresti domiciliari, hanno sorpreso un noto pregiudicato trentacinquenne del posto, S.P., destinatario di una misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, fuori dall’abitazione ed intento a parlare tranquillamente con altri pregiudicati. Espletate le formalitĂ di rito l’uomo è stato deferito a piede libero per il reato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.