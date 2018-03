Tirreno, sequestrate 33 mila dosi di droga pronte allo smercio

Scoperte 150 piante di marijuana in fase di coltivazione, 8,5 chili di droga già essiccata e pronta alla vendita al dettaglio; 30 grammi di hashish

PAOLA – Lotta allo spaccio, controlli a tappeto sulla costa tirrenica. Sette sono finiti in manette per detenzione e spaccio di stupefacenti e un quarto denunciato a piede libero. Di questi sette, tre sono fratelli. Ingente il quantitativo di droga sequestrato in un blitz congiunto dei militari dell’Arma della compagnia di Paola diretta dal capitano Tognoni e dal commissariato della polizia di Stato di Paola diretta dal commissario Lanzaro, con il coordinamento della Procura di Paola, diretta dal Procuratore capo Pierpaolo Bruni. Le operazioni sono state condotte con l’ausilio delle unità cinofile sequestrando un ingente quantitativo di droga, parte pronta per essere destinata allo smercio e parte in fase di coltivazione.

Giorni di indagini complesse in cui i carabinieri hanno individuato terreni ben nascosti adiacenti alle abitazioni nei comuni di Paola, Fuscaldo e Acquappesa e magazzini in cui la droga era ben occultata ma che non è sfuggita al fiuto investigativo. La polizia, invece, si è concentrata per “stanare” la droga nella città paolana. Gli uomini dello Stato hanno lavorato alacremente per spezzare un circolo “vizioso” che avrebbe portato a circa 33 mila dosi da immettere sul mercato. Un duro colpo, dunque, che la Procura e le forze dell’ordine hanno inferto, spazzando via una parte di mercato che riforniva giovani pusher e consumatori. L’operazione congiunta a seguito delle direttive del comandante provinciale dei carabinieri, il tenente colonnello Piero Sutera, e del questore, Giancarlo Conticchio, ha dato impulso alle attività di prevenzione e repressione portando ad importanti e positivi risultati su un territorio vasto come quello della costa, pronto “ad accogliere nuovi marinai dello stupefacente”.Â

Le operazioni di perquisizione condotte, hanno consentito di sottoporre a sequestro oltre le 150 piante di marijuana in fase di coltivazione, 8,5 chilogrammi di stupefacente già essiccata e pronta per essere destinata alla vendita al dettaglio e 30 grammi di hashish, anche molteplici bilancini di precisione e fertilizzanti destinati alla coltivazione delle piante. Il numero delle dosi da poter immettere sul mercato, dall’ingente quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata, è stato determinato dalle analisi condotte con celerità dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dell’Arma dei Carabinieri. Il valore commerciale che avrebbe fruttato la vendita della sostanza stupefacente già prodotta ed in fase di coltivazione, sequestrata complessivamente ad esito delle operazioni condotte da Carabinieri e Polizia, corrisponde a quasi un centinaio di migliaia di euro.