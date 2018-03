Macchie scure in un torrente, sequestrato un albergo che scaricava liquami nel Mar Ionio

Il titolare del complesso turistico in provincia di Cosenza è stato denunciato per smaltimento illecito di rifiuti e danneggiamento ambientale

CORIGLIANO CALABRO (CS) – L’acqua torbida destava sospetti. Le indagini sul cambio di colorazione di un tratto del torrente Missionante hanno portato al sequestro di una struttura alberghiera. Seguendo il percorso dei liquami i militari della Guardia Costiera di Corigliano Calabro hanno scoperto che l’hotel e l’intero complesso turistico non utilizzavano la rete fognaria comunale. Hanno così constatato che, anche se esiste un sistema di tubazioni per la raccolta dei liquami e un pozzo nero, tramite le tubature della struttura i reflui fognari finivano nel torrente invece di errere raccolti nella fossa biologica. La struttura alberghiera usava infatti un collegamento diretto ad un fosso di scolo che finiva nel torrente Missionante per poi sfociare nel Mare Ionio. L’albergatore non e’ stato in grado di esibire alcuna documentazione attestante l’intervento di mezzi di autospurgo per lo svuotamento, nel tempo, del pozzo nero. I militari della Guardia costiera di Corigliano Calabro dopo aver accertato la contaminazione, alla presenza dei titolari, utilizzando del liquido tracciante, hanno apposto i sigilli ad un’area di oltre 1000 metri quadrati tra edifici e piazzale. Il titolare è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Castrovillari per le violazioni della normativa ambientali tra cui l’illecito smaltimento di rifiuti allo stato liquido e danneggiamento ambientale.