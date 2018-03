“Dogs on the snow”, torna l’emozionante corsa con i cani da slitta nel Parco della Sila

Lo Sleedog, la corsa con i cani da slitta, torna tra le meravigliose e selvagge terre della Sila.

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Anche quest’anno il Parco Nazionale della Sila, ospiterĂ la manifestazione sportiva di sleddog “Dogs on the snow”. Gli straordinari cani da slitta (prevalentemente Siberian Husky) attraverseranno l’altopiano silano, guidati da mushers, i conduttori della slitta, riconosciuti a livello internazionale, nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 marzo. Nell’immaginario collettivo, lo sleddog è tipico solo nei paesi nordici, ma non è così: anche la Calabria, regione piĂą a sud della penisola italiana, ha la sua competizione di slitte sulla neve ormai da diversi anni.



In Sila negli anni ha riscontrato un notevole successo, coinvolgendo non solo gli appassionati calabresi ma anche campioni e professionisti internazionali. Anche quest’anno parteciperà Giampiero Sabella, plurititolato campione italiano ed europeo di corsa con i cani da slitta che si allena con i suoi Siberian husky proprio presso il Centro Sci di Fondo “Carlomagno”. I mushers, provengono da tutta Italia e portano con sé la loro muta di cani, che va da due a dieci esemplari.



L’evento sarà presentato venerdì 9 marzo, presso la sede dell’Ente Parco Nazionale della Sila, soggetto promotore dell’iniziativa, con la collaborazione della Regione Calabria e del Centro Sci di Fondo “Carlomagno”, e si concluderà domenica 11 marzo con la premiazione degli equipaggi partecipanti. La gara si svolgerà  nei giorni 10 e 11 marzo, con partenza alle ore 10.00, dai pianori di Carlomagno (San Giovanni in Fiore – Serra Pedace di Casali del Manco) dove ha sede il Centro Sci di Fondo, raggiungibile lungo la SP 211, che dal bivio di San Nicola- Silvana Mansio, sulla SS107 Silana Crotonese, porta in direzione di Lorica.



L’evento richiama per ogni edizione numerosi turisti, appassionati di cani e natura, e quanti vogliono provare una esperienza singolare, garantita da una emozionante corsa in slitta. Il divertimento è garantito per grandi e piccini, grazie all’animazione prevista per domenica che intratterrà i più piccoli con spettacoli ed altre attività sulla neve.