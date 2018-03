Due furti non andati a buon fine nella zona industriale

A sventare l’azione dei ladri i vigilantes di turno intervenuti sul posto in pochissimi minuti

CASTROVILLARI (CS) – Ignoti hanno tentato di introdursi nella notte in due aziende dell’area industriale di Castrovillari. Intorno alle 01:10 è scattato il primo allarme che ha allertato l’Istituto di Vigilanza Assipol. Gli operatori di turno hanno in pochi minuti raggiunto la nota azienda agricola che si trova in contrada Cammarata. I malviventi, che pare fossero riusciti ad entrare nelle recinzioni dell’impresa senza però riuscire a rubare nulla, si sono dati subito alla fuga senza lasciare alcuna traccia. A distanza di meno di un’ora, alle 02.20, sono stati segnalati nuovamente movimenti sospetti nell’area industriale. Anche in questo caso il tempestivo intervento dei vigilantes ha permesso di sventare il tentativo furto senza che nulla fosse asportato dall’azienda. I soggetti erano in questo caso giĂ entrati negli uffici della ditta di distribuzione alimentare presa di mira, quando gli operatori dell’Istituto di Vigilanza Assipol sono giunti sul posto. Dileguatisi nell’immediatezza sono però stati immortalati dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza istallati nel cuore della zona industriale di Castrovillari. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Castrovillari. Anche un mese fa nell’area di Cammarata i vigilantes durante la notte avevano evitato che ignoti trafugassero del materiale dal deposito di un’importante azienda vinicola del Pollino.  Â