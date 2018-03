Pista abusiva in area vincolata, una denuncia

La costruzione abusiva, mancante di nullaosta idrogeologico  è stata scoperta dai carabinieri Forestali a Luzzi, in localitĂ “Fruscetto”

LUZZI – Una pista di 150 metri per 3 di larghezza è stata realizzata in un’area sottoposta a vincolo  idrogeologico forestale. In particolare i Carabinieri Forestali di San Pietro in Guarano, nei giorni scorsi hanno posto sotto sequestro un’area in località “Fruscetto” nel Comune di Luzzi, alle porte di Cosenza, e denunciato a piede libero un uomo originario di Acri, per l’apertura della pista abusiva in area vincolata. Il sequestro è avvenuto a seguito di un controllo nella suddetta localitĂ , caratterizzata da un bosco misto di castagno e quercia in cui è stata individuata la struttura abusiva. Per realizzarla è stato eseguito anche uno sbancamento di terreno saldo boscato.

Lavori che avrebbero necessitato di nullaosta idrogeologico, poichĂ© l’intera area in questione ricade in unica zona dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico forestale. I lavori sono risultati eseguiti senza prescrizione alcuna e hanno determinato la denudazione del terreno saldo, la perdita di stabilitĂ e il turbamento della regimazione delle acque. Le indagini hanno accertato che la ditta esecutrice dei lavori era priva delle autorizzazioni necessarie. I militari dell’Arma hanno proceduto al sequestro dell’area e alla denuncia del titolare della stessa per aver realizzato i lavori senza alcun titolo abilitativo, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale provocando il deturpamento della stessa.