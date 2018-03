Tre chili di marijuana occultati in un bidone, due arresti

Tre fratelli, due in manette, il terzo denunciato a piede libero avrebbero nascosto la droga nei box vicino casa. Scoperto furto di acqua e energia elettrica



PAOLA – Avevano occultato quasi tre chili di marijuana in alcuni bidoni due fratelli, Roberto e Marcello Lenti, rispettivamente di 59 e 56 anni di Paola. Nel pomeriggio di ieri, su disposizione della Procura di Paola diretta dal procuratore capo Pierpaolo Bruni, i due fratelli sono finiti in carcere con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio dopo un’azione di contrasto al fenomeno della droga da parte della polizia di stato del commissariato di Paola diretta da Domenico Lanzaro. Insieme a loro è stato indagato anche il fratello L.L. di 27 anni, denunciato a piede libero, ritenuto dagli inquirenti non dovere essere sottoposto a misura cautelare.

Il blitz è stato portato a termine nei giorni scorsi dopo serrati controlli sul territorio con l’ausilio del personale del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale ed dell’UnitĂ Cinofila della Polizia di Stato di Vibo Valentia, al contrasto alla criminalitĂ con particolare riguardo ai dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno rivenuto all’interno di alcuni box adiacenti all’abitazione dei Lenti ed in uso a quest’ultimi, usati come rimessa e locale di sgombero, la droga divisa in piĂą parti, all’interno del deposito, ma la maggior parte occultate all’interno del bidone. Durante i controlli estesi anche alle abitazioni dei fratelli è stato accertato il furto aggravato di energia elettrica e di acqua. Quest’ultima è stata sottratta da un vicino stabile di proprietĂ del comune di Acquappesa abusivamente occupato. Per i due fratelli si sono aperte le porte del carcere di Paola