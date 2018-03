Tragico incidente nella galleria Crocetta, una vittima

La notizia è di pochi minuti fa. Sul posto vigili del fuoco, sanitari del 118 e polizia stradale. Due i feriti gravi e un deceduto

COSENZA – Un grave incidente √®¬†accaduto all’interno della galleria “Crocetta” sulla Statale 107 Silana – Crotonese poco dopo le 20.30. Attualmente sul posto sono presenti due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza e del distaccamento di Paola e i sanitari del 118, la Pet del distretto di Paola, l’ambulanza di Cosenza e quella dell’Unical. Due i feriti gravi e una terza persona, un giovane, deceduto. Il suo nome √® Michele Mazzuca, 35 anni di Cosenza.

Coinvolte nell’impatto tre auto. Notizie confermate anche se sono in corso le operazioni di soccorso. Uno dei due feriti, in condizioni gravissime sta rientrando in codice rosso verso l’ospedale di Cosenza. Presente la polizia stradale e gli operatori Anas. Traffico Bloccato in entrambi i sensi di marcia.

Secondo i primi accertamenti svolti dai poliziotti della polstrada, l’incidente sarebbe¬†avvenuto a causa dell’alta velocit√† del veicolo che, in galleria,¬†avrebbe sorpassato un altro veicolo, urtandolo, per poi perdere il controllo e andarsi a scontrare quasi frontalmente con altri 2¬†auto che giungevano dalla direzione opposta. Secondo altre indiscrezioni sembra che un medico rianimatore, che aveva¬†terminato il turno di lavoro nella struttura ospedaliera di Paola, si trovava in transito¬†al¬†momento dell’incidente, in galleria. Ha nell’immediato tentato di rianimare il giovane, sbalzato fuori dalla macchina, ma era gi√† deceduto sul colpo.