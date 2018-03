Due arresti nel cosentino per armi, ricettazione e droga

Due gli arresti compiuti dalla Polizia di Stato nell’ambito delle azioni di contrasto al fenomeno della criminalitĂ in area ad alta densitĂ criminale

ROSSANO (CS) – Gli agenti del Commissariato di Rossano hanno arrestato un uomo per detenzione di arma clandestina e ricettazione e un’altra persona per furto aggravato di energia elettrica. In un’abitazione di contrada Valletta, a Rossano, i poliziotti hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illegale di arma clandestina, con relativo munizionamento, e ricettazione, un ventisettenne. Durante una perquisizione domiciliare, la polizia ha scoperto una Nissan Patrol priva di targhe e con il telaio punzonato, parcheggiata nel cortile dell’abitazione, un fucile semiautomatico calibro 12 e alcune munizioni. Il fucile, con matricola abrasa, al momento del ritrovamento era carico e pronto a sparare.

La polizia ha poi effettuato una perquisizione domiciliare in contrada Sant’Irene e accertato che un noto pregiudicato di 50 anni aveva creato una cassetta di derivazione con la quale aveva effettuato un collegamento, per mezzo di un cavo, con un palo poco distante dalla sua abitazione, che gli permetteva di rifornirsi di energia elettrica bypassando il contatore. Inoltre, a seguito di altri controlli, effettuati insieme al Reparto prevenzione crimine Calabria Settentrionale e alla Squadra Cinofili di Vibo Valentia, sono stati sequestrati diversi involucri di cocaina, eroina e marijuana, occultati nel giardino condominiale di un edificio nel centro di Rossano.