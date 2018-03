Scoperta a Paola un’altra serra abusiva di marijuana

Nuovo sequestro di migliaia di euro di stupefacente a ventiquattro ore di distanza dal rinvenimento di oltre nove ‘piantine’ in un garage di Paola



PAOLA (CS) – A distanza di ventiquattro i Carabinieri della Compagnia di Paola hanno scoperto un’altra coltivazione abusiva di marijuana. Dopo l’arresto del trentenne incensurato che aveva allestito nel proprio garage una serra illegale di ‘erba’ oggi i militari si sono concentrati sulle attivitĂ di un ventiquattrenne. Il giovane paolano anch’egli incensurato è accusato di aver trasformato una stanza della casa che aveva affittato in una centrale di produzione di droga. Lo strano via vai di persone in ingresso e uscita dallo stabile in cui si trova l’appartamento aveva insospettito i militari della Compagnia di Paola che avevano avviato una serie di appostamenti finalizzati ad accertare la natura di questi strani movimenti.

Una volta individuata con certezza l’abitazione è scattato l’intervento. La perquisizione nell’abitazione ha consentito di portare alla luce, in una delle stanze, una base operativa costituita da due serre da interno riscaldate attraverso lampade alogene e complete di tutte le attrezzature necessarie. Sequestrate 50 ‘piantine’, di altezza compresa tra il metro ed i 25 centimetri in fase di crescita, 200 grammi di marijuana giĂ essiccata, un bilancino di precisione, fertilizzanti e 3.000 euro in banconote di piccolo e medio taglio. Se immessa sul mercato lo stupefacente avrebbe potuto fruttare al ventiquattrenne qualche migliaio di euro. Espletate le formalitĂ di rito il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio con l’accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

