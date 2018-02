Scoperta una serra di marijuana in un garage di Paola

In manette un incensurato trentenne fermato dai carabinieri a pochi metri da casa



PAOLA (CS) – Trentenne di Paola in manette. Si tratta di P. P., incensurato, accusato di aver trasformato il garage della propria abitazione in una centrale per produrre marijuana. Femato durante un controllo su strada dai Carabinieri della Compagnia di Paola ha insospettito i militari con un atteggiamento anomalo che li ha indotti ad approfondire gli accertamenti. Perquisito è stato trovato in possesso di uno ‘spinello’. Lo stupefacente era stato abilmente occultato in un pezzo di metallo all’interno dell’accendisigari. Il modo in cui era stato nascosto ha destato ulteriori sospetti nei carabinieri che hanno quindi deciso di estendere la perquisizione anche all’appartamento in cui abita il trentenne. poco distante dal luogo in cui era stato fermato. Nell’autorimessa della palazzina in uso all’arrestato il Nucleo Operativo e Radiomobile ha scovato una vera e propria base operativa destinata alla coltivazione di marijuana.

Al suo interno due serre riscaldate attraverso lampade alogene e complete di tutte le attrezzature necessarie tra cui sofisticati sistemi di areazione, fertilizzanti e bilancini. Ingente il quantitativo di stupefacente sequestrato. Dodici piante di marijuana in fase di crescita: nove dell’altezza di un metro e mezzo, tre da mezzo metro oltre ad un quantitativo di ‘erba’ corrispondente a 1.700 dosi (circa 400 grammi). Il valore commerciale che avrebbe fruttato la vendita della sostanza stupefacente giĂ prodotta ed in fase di coltivazione corrisponde ad alcune migliaia di euro. L’arrestato, terminate le formalitĂ di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Paola, coordinata dal Procuratore Pierpaolo Bruni, è stato tradotto agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione dell’udienza per direttissima. Il trentenne dovrĂ rispondere del reato di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.