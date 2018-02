Ventisettenne cosentino ai domiciliari fermato in auto con una ragazza

Pattugliamenti straordinari del territorio disposti dal comando Provinciale di Cosenza. Un arresto e tre denunce

ROGLIANO (CS) – Controlli straordinari del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Rogliano. Servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere che verranno ripetuti anche nei prossimi giorni, al fine di prevenire il verificarsi di ulteriori episodi. Durante le verifiche sul rispetto delle misure detentive un ventisettenne cosentino, domiciliato a Cellara, è stato in tratto in arresto per evasione, dai militari della Stazione di Mangone, nel corso delle attivitĂ coordinate dal Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza. Il giovane, mentre si trovava agli arresti domiciliari, è stato rintracciato dopo un’ora nei pressi dell’abitazione in cui è domiciliato, mentre viaggiava in un’auto guidata dalla compagna. Alla vista dei carabinieri, fermato dai militari, ha cercato di giustificare la propria assenza, senza però riuscire ufficialmente a fornire una valida motivazione. GiĂ ammonito nelle settimane passate a non violare la misura cui è sottoposto, si è ritrovato nuovamente in manette.

Dal punto di vista della repressione degli atti di vandalismo, i Carabinieri della Stazione di Pedace sono invece intervenuti presso una scuola elementare in Località Trenta nel Comune di Casali del Manco. Nella zona alcuni passanti avevano loro segnalato una rissa. Intervenuti prontamente, i militari hanno identificato tre ragazzi, di età compresa tra i 17 e 26 anni, che si trovavano sul posto con evidenti segni di colluttazione. I tre giovani, una volta trasportati in caserma per formalizzare il racconto hanno ritrattato la versione precedentemente fornita affermando di non ricordare cosa fosse accaduto. Incastrati dalle riprese di una vicina telecamera, sono stati denunciati per danneggiamento e favoreggiamento personale, in quanto avrebbero negato di poter riconoscere il ragazzo che nel corso della violenta lite, scaturita da futili motivazioni, aveva rotto il vetro di una finestra della scuola.