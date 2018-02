Controlli a tappeto dell’Arma, un arresto per evasione

In carcere un 23enne trovato in compagnia di pregiudicati, denunciato un sorvegliato speciale trovato a bere birra al bar

CORIGLIANO CALABRO – Serrati controlli sul territorio dei carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro diretti dal capitano Calascibetta. Durante un servizio di pattuglia, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato con l’accusa di evasione F.M., coriglianese di 23 anni, sorpreso per le strade di Schiavonea, pur essendo sottoposto al regime della detenzione domiciliare presso la sua abitazione, come era stato disposto dal Tribunale dei Minorenni di Catanzaro, che lo aveva ritenuto colpevole di un furto commesso in passato. Il 23enne ha cercato di giustificare la sua presenza in strada con alcuni permessi concessi per spostarsi da casa. In realtà le autorizzazioni sono state concesse dal Tribunale solo per gli spostamenti da casa verso il lavoro presso un’impresa nella zona industriale di Corigliano Calabro. I carabinieri hanno accertato che il 23enne stava contravvenendo alle disposizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria, per di più accompagnandosi con soggetti pregiudicati. Il giovane è stato tratto in arresto con l’accusa di evasione e portato presso il carcere di Castrovillari in attesa di essere giudicato, d’intesa con la Procura della Repubblica coordinata dal Procuratore capo Eugenio Facciolla.

Nel fine settimana i Carabinieri hanno effettuato diversi posti di blocco e controlli capillari ai soggetti sottoposti agli arresti domiciliari nel centro cittadino di Corigliano Calabro, impiegando più di 20 uomini. Sono stati ispezionati oltre venti soggetti agli arresti o alla detenzione domiciliare e sorvegliati speciali, denunciandone due: il primo perché non è stato trovato a casa ed il secondo perché, pur avendo la prescrizione di rientrare a casa in orario notturno, è stato trovato a bere tranquillamente in un bar dello Scalo. I posti di blocco hanno, invece, fruttato il controllo di 86 persone, 50 veicoli e la redazione di tre contravvenzioni per violazioni gravi al codice della strada quale la guida con veicolo sottoposto a fermo amministrativo o la circolazione senza la dovuta revisione.