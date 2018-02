Droga in un sacco della spazzatura, 23enne in manette

Un gruppo di ragazzi cercava di nascondere hashish e marijuana nel giardino di un cortile del palazzo, L’Arma rinviene la droga e arresta il pusher

SCHIAVONEA – E’ stato arrestato con le mani “nel sacco” M.C.F., 23 anni di Corigliano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Corigliano Calabro diretta dal capitano Calascibetta, hanno eseguito mirati servizi antidroga a Schiavonea. In particolare i carabinieri hanno indirizzato la propria attenzione su un gruppo di ragazzi che erano riuniti con fare sospetto in un cortile di un palazzo. Dopo poco, uno di questi inginocchiatosi, ha iniziato a smuovere con le mani la terra del giardino, come per celare qualcosa. Subito gli uomini dell’Arma, in borghese, sono intervenuti, bloccando il gruppo di ragazzi per identificarli.

Nel posto dove uno del gruppo aveva armeggiato, è stato rinvenuto un sacchetto di plastica contente due dosi di marijuana. I carabinieri hanno poi avviato un’attività di perquisizione in tutta l’area. Occultati all’interno di un sacchetto della spazzatura celato nello stesso cortile sono stati rinvenute 8 dosi di hashish. Terminati gli accertamenti M.C.F., con diversi precedenti di polizia, sorpreso dai carabinieri a nascondere la sostanza stupefacente è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio.