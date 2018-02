Tagliano antiche querce, due arresti per furto

Rubano legna in contrada Castagna Soprano con una motosega ed un’ascia, sorpresi dall’Arma mentre caricano la refurtiva su un trattore con rimorchio

CASSANO ALLO IONIO – Sono stati i carabinieri a sorprendere i due complici, Franco Armentano, 43 anni ed un 23enne, finiti in manette con l’accusa di furto aggravato in concorso, con una motosega alla mano mentre tagliavano la legna e la caricavano sul rimorchio del trattore. Il fatto è accaduto venerdì scorso. I militari dell’Arma della Tenenza di Cassano all’Ionio, diretta dal Capitano Cesare Calascibetta, durante servizio di controllo del territorio hanno udito dei rumori insistenti di una motosega provenire da un fondo in Contrada Castagna Soprana. Una volta arrivati sul posto hanno notato due uomini ancora intenti a tagliare del legname con una motosega ed un’ascia.

I due sono stati identificati in Franco Armentano, 43 enne di Cosenza ma residente a Cassano, con diversi precedenti di polizia e giudiziari ed un 23 enne del posto incensurato. Vicino a loro era parcheggiato un trattore, nel cui rimorchio era stata già adagiata diversa legna tagliata dalle querce del fondo, con l’evidente intento di rivenderla. I militari espletati i dovuti accertamenti, hanno verificato che i due fermati non avevano alcuna autorizzazione per compiere tali attività . D’intesa con il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, si è proceduto all’arresto in flagranza di reato dei due complici che dovranno rispondere dell’accusa di furto in concorso aggravato dalla violenza usata sulle cose e dall’esposizione alla pubblica fede delle antiche querce tagliate. La motosega e l’ascia sono state poste sottosequestro