Intimidazione a Trebisacce, fanno irruzione in un’azienda e tagliano 200 albicocchi

A subire l’atto vandalico il presidente del Consorzio di Bonifica di Trebisacce: “Non mi lascio intimidire”

AMENDOLARA (CS) – Atto intimidatorio ad Amendolara. Ignoti hanno fatto irruzione nei giorni scorsi nei 70 ettari dell’Azienda “Costa dei Greci” di proprietĂ dell’imprenditore Marsio Blaiotta dirigente di Coldiretti, Presidente del Consorzio di Bonifica di Trebisacce e dell’Anbi Calabria tagliando 200 piante di albicocche e distruggndone l’impianto di irrigazione. A renderlo noto è la Coldiretti Calabria dopo che Blaiotta ha presentato denuncia agli organi di polizia. “Esprimiamo – dichiara il presidente di Coldiretti Calabria Pietro Molinaro – viva condanna per il vile atto ai danni di un valido dirigente impegnato a promuovere, nelle sue varie responsabilitĂ , il territorio con un’azione convinta, coraggiosa e tangibile . Le ragioni del gesto vigliacco dovranno essere accertate dagli inquirenti, ma Coldiretti continuerĂ ad essere al fianco di Blaiotta con una solidarietĂ concreta e spronandolo a continuare a portare avanti la preziosa attivitĂ che svolge in Calabria caratterizzata da rigore e progettualità ”. “Non mi lascio intimidire – ha dichiarato Blaiotta – da questo danno morale ed economico”.