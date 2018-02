Nuova frana sulla statale 107 tra Cosenza e Paola

Ancora una frana sulla statale 107 in entrambe le direzioni il traffico è deviato sulla statale provinciale della ‘Crocetta’

COSENZA – Frana tra Paola e Cosenza. A distanza di circa 10 giorni, nel primo pomeriggio di oggi, si sono verificati nuovi smottamenti sulla statale 107. Ad essere interessato è il tratto che si trova nei pressi di San Fili a circa 200 metri dalla postazione fissa autovelox. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto oltre al personale Anas e della Polizia stradale, i Vigili del Fuoco al lavoro per rimuovere gli alberi e il fango dalla carreggiata. Gli arbusti crollati insieme al terriccio raggiungono un’altezza di oltre 20 metri. Per questo motivo oltre ai consueti mezzi i Vigili del Fuoco hanno sollecitato l’intervento di un’autoscala. Il percorso degli automobilisti è stato deviato sulla strada provinciale ‘della Crocetta’ tra lo svincolo di Palombara e lo svincolo di San Fili..Â

La Protezione Civile con tempestivitĂ ha comunicato che le operazioni di ripristino della viabilitĂ richiedono piĂą tempo del previsto. “Sul costone in frana sono presenti diversi alberi alto fusto che potrebbero interessare la sede stradale. Per tale operazione – chiariscono gli operatori sul posto – abbiamo giĂ contattato impresa specializzata che si porterĂ sui luoghi nel minore tempo possibile. Nelle more, non appena completata l’attuale fase di rimozione degli alberi caduti su sede (Anas e Vvf) procederemo all’apertura della corsia di valle con senso unico alternato (d’intesa con Polizia stradale di cosenza presente con proprie pattuglie). SarĂ presente sino al superamento della fase di criticitĂ personale Anas in presidio fisso per monitorare a vista l’evoluzione dell’evento”.

