Prostituzione negli appartamenti del cosentino, quattro denunce

La Polizia di Stato, prosegue nella sua opera di contrasto al fenomeno della prostituzione e in particolare alle attività di sfruttamento e favoreggiamento.

ROSSANO (CS) – Nell’ambito di mirati controlli decisi in sede di tavolo tecnico presieduto dal Questore, dott. Giancarlo Conticchio, stamattina sono state denunciate quattro persone a Rossano, proprio per favoreggiamento della prostituzione. In particolare gli uomini della Polizia giudiziaria del Commissariato di Rossano, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni di uno strano via vai da due abitazioni del centro della città del Codex, hanno scoperto che queste erano in realtà delle vere e proprie case d’appuntamento. In un appartamento c’era una cittadina cinese mentre nell’altro, due ragazze romene che esercitavano l’attività di prostitute. Nelle due abitazioni infatti, ricevevano i clienti che erano numerosi.

L’attività era anche pubblicizzata attraverso alcuni siti internet e gli appartamenti dove si prostituivano erano stati presi in locazione, ma ovviamente senza alcuna registrazione all’Agenzia delle Entrate da parte degli affittuari e dunque in “nero”.

I proprietari sono stati pertanto denunciati per favoreggiamento dell’attività di prostituzione così come altre due persone, un uomo e una donna, che svolgevano il ruolo di accompagnatori delle donne straniere in giro per gli acquisti e per comprare il materiale utile alla loro attività , anche per l’assistenza sanitaria. L’uomo in cambio riceveva un corrispettivo economico o sessuale, la donna invece provvedeva alle incombenze relative al fitto dell’appartamento.