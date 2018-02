SS 106, approvata la realizzazione della seconda tratta del Terzo Megalotto

“Un’opera di grande importanza strategica che prevede un investimento di un miliardo e trecento milioni di euro” Â

TREBISACCE (CS) – Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha acconsentito, all’unanimitĂ , alla realizzazione della Seconda Tratta del Terzo Megalotto della Ss 106 “Sibari-Roseto Capo Spulico”. Il passaggio successivo sarĂ la riunione del Cipe e l’approvazione della delibera ai lavori, prevista per domani a Roma e che vedrĂ la partecipazione del presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio. “E’, dunque, la vigilia di una data storica per la crescita e lo sviluppo dell’intera regione” affermano dalla Regione spiegando che dopo l’approvazione della delibera definitiva del Cipe verrĂ realizzata in Calabria “un’opera di grande importanza strategica che prevede un investimento di un miliardo e trecento milioni di euro, oltre mille nuovi occupati nell’edilizia pubblica e garantisce un collegamento veloce e sicuro con il Corridoi Adriatico. La nostra regione sarĂ sede di uno dei piĂą grandi cantieri del Paese. Il lavoro e l’impegno faticoso profuso in questi anni dal presidente Oliverio e dalla sua giunta stanno per ottenere il giusto riconoscimento.”

Il progetto di questa importantissima infrastruttura sarà illustrato oggi alle 18.30, dallo stesso presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, di ritorno dalla Capitale, presso un noto hotel di Trebisacce, nel corso di un’iniziativa pubblica a cui sono stati invitati cittadini, amministratori regionali, provinciali e comunali e rappresentanti delle forze economiche e sociali della Calabria.