Paola: frana sulla statale 107, riapertura al transito nelle prossime ore

PAOLA (CS) – Anas comunica che, proseguono senza sosta le attività di messa in sicurezza del versante interessato da un frana sulla strada statale 107 ‘Silana Crotonese’ nel territorio comunale di Paola in provincia di Cosenza, anche con la presenza di rocciatori per gli interventi di bonifica della pendice rocciosa. La riapertura del tratto è prevista per le 22:00 di questa sera, al termine delle operazioni , con disposizione del transito a un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. La frana, ha reso intransitabile il tratto dalla tarda serata di mercoledì 14 febbraio, per la presenza di massi e detriti sul piano viabile. Non sono stati registrati danni a persone o cose. I tecnici e il personale di Anas e della Protezione Civile sono sul posto per le attività di monitoraggio, le verifiche dell`area interessata dalla frana e per il coordinamento delle necessarie attività di messa in sicurezza. Il traffico veicolare fino al momento della riapertura,  viene deviato, per i veicoli diretti a Cosenza, lungo la strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ e lungo la 283 ‘delle Terme Luigiane’ proseguendo fino allo svincolo di Tarsia per immissione in A2 ’Autostrada del Mediterraneo’, mentre i veicoli diretti a sud dovranno proseguire lungo la statale 18 fino ad immettersi in Autostrada A2 presso lo svincolo di Falerna.

