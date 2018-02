Sequestro di marijuana a Rossano, indagini per rintracciare l”ignoto pusher’

Lo stupefacente è stato rinvenuto nello scantinato di una palazzina

ROSSANO (CS) – Questa mattina gli agenti del commissariato di Rossano insieme all’unitĂ cinofila di Vibo Valentia hanno posto in essere una serie di controlli. Durante il servizio straordinario di prevenzione dei reati disposto dal Questore della provincia di Cosenza Giancarlo Conticchio sono state identificate 163 persone di cui 36 con precedenti penali, fermati 63 veicoli e visitati 12 detenuti agli arresti domiciliari. Numerose le perquisizioni effettuate: quattro personali, due veicolari e tre domiciliari. Quest’ultime hanno portato al ritrovamento di oltre un chilo di marijuana. Lo stupefacente è stato scoperto nel corso dei controlli nella zona Gran Sasso di Rossano in un box del condominio di una casa popolare. L”erba’ era stata conservata in due barattoli in vetro e tre sacchetti di plastica trasparenti. Ignote le persone che potevano disporne. Attualmente sono infatti in corso attivitĂ d’indagine con l’ausilio della Polizia Scientifica, per individuare chi illegalmente deteneva lo stupefacente giĂ pronto per essere immesso sul mercato.