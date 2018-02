Impianti Lorica, consigliere regionale: “le false promesse di Oliverio”

“Gennaio è passato e febbraio volge al termine ed ancora tutto tace”

LORICA (CS) – “Dopo proclami e annunci, oggi, pur in presenza di una bellissima coltre di neve, registriamo la non apertura degli impianti di risalita di Lorica.“ E’ ciò che dichiara Fausto Orsomarso, consigliere regionale Fratelli d’Italia Calabria. “Il presidente Oliverio – continua – i primi giorni di novembre durante la conferenza stampa nel Centro canottaggio di Lorica, aveva preannunciato l’inaugurazione degli impianti per dicembre, tuttavia gennaio è passato e febbraio volge al termine ed ancora tutto tace. Una regione ricca di bellezze naturali che potrebbe fare del turismo una delle sue principali fonti di attrazione e di risorsa economica, si ritrova ferma al punto di partenza con impianti nuovi, mai utilizzati e non ancora collaudati. Chiedo fermamente al Presidente della Regione Calabria  di mantenere gli impegni presi e di  intervenire per velocizzare l’iter di apertura dei nuovi impianti sciistici che rappresenta un importantissimo volano di sviluppo per il nostro territorio. La stagione invernale sta volgendo al termine e ancora una volta la Giunta Oliverio ha generato false aspettative nella popolazione e negli operatori economici che del turismo potrebbero farne la ricchezza piĂą grande per la nostra Regione.”

