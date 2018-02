Carabinieri setacciano le palazzine popolari di Rossano per stanare gli occupanti

Un arresto e sette denunciati dopo il blitz. Le accuse:Â furto di energia elettrica, invasione di edifici e abusivismo edilizio

ROSSANO (CS) – Questa mattina i carabinieri di Rossano hanno perlustrato i quartieri ‘caldi’ della cittĂ e gli alloggi popolari. Oltre quaranta militari sono intervenuti insieme ai funzionari dell’Aterp e ai tecnici delle societĂ che gestiscono le reti elettriche e del gas. I controlli sono stati finalizzati a verificare i titoli di occupazione dei residenti e l’esistenza di eventuali furti di energia elettrica. Piazza Nino Chefalo nella zona “Scalo” e via San Nilo, nel Centro Storico, sono state sottoposte ad un accurata ispezione da parte dei carabinieri, i quali hanno riscontrato, grazie agli elenchi forniti dall’Aterp che alcuni degli occupanti erano all’interno degli appartamenti senza averne titolo. Alcuni di loro avevano inoltre effettuato allacci abusivi alla rete elettrica che consentivano di alimentare due appartamenti. I tecnici specializzati hanno così provveduto a rimettere in sicurezza i luoghi. In piĂą in un caso gli uomini dell’Arma hanno riscontrato la presenza di manufatti abusivi in aree di pubblico passaggio, costruite in beffa ad ogni autorizzazione e ad ogni pagamento di concessioni edilizie. Il risultato dell’operazione è di un arresto in flagranza di reato per furto aggravato di energia elettrica e di sette denunciati in stato di libertĂ alla competente AutoritĂ Giudiziaria per i reati di invasione di edifici e di abusivismo edilizio, ai sensi della vigente normativa. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza ha annunciato ulteriori controlli nelle prossime settimane.