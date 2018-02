Maltempo, resta chiusa la SS 107 tra Cosenza e Paola. Enormi disagi tra i pendolari (AUDIO)

Il maltempo delle ultime ore, ha provocato disagi sulle strade e a causa di una frana, la strada statale 107 ‘Silana Crotonese’, è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Disagi su disagi per i pendolari che da due mesi non possono neanche utilizzare la rete ferroviariaÂ

COSENZA – La statale 107 nel tratto tra Cosenza e Paola, in Contrada Castagnelle, è chiusa al traffico a causa di una frana provocata dalle forti piogge degli ultimi giorni. Per il momento e la circolazione viene deviata sulla statale 284 delle Terme o sulla Statale 18 Tirrena inferiore. Disagi enormi si registrato per i tanti pendolari, lavoratori e studenti, che utilizzano l’arteria di collegamento con la presila e il crotonese, costretti a seguire il percorso alternativo in autostrada sino a Falerna, tornando poi verso nord lungo la statale 18 e allungando la percorrenza di circa un’ora. Senza dimenticare che da oltre 2 mese la linea ferroviaria Paola – Cosenza è interrotta alla circolazione dei treni per il cedimento di una rotaia, che ha causato lo svio di un convoglio, avvenuto all’interno della galleria Santomarco.

Chiusura totale della strada per almeno 48 ore

Secondo quanto si è appreso la statale 107 non sarĂ riaperta prima di due giorni. Sul posto sono presenti i tecnici dell’Anas e della protezione civile regionale, che stanno lavorando per poter liberare la carreggiata e consentire almeno la circolazione a senso unico alternato nel tratto interessato dallo smottamento. Ma da quanto si apprende dalla stessa Protezione Civile calabrese, dopo il sopralluogo tecnico effettuato giĂ dalle prime ore di stamattina, si è resa necessaria l’attivitĂ di messa in sicurezza di emergenza per consentire il transito in totale sicurezza. Per questo sono previste, al momento, 48 ore di chiusura totale dell’arteria.

Ad aggiornare sulla situazione questa mattina ai microfoni di Rlb è stato il responsabile della Protezione civile calabrese Carlo Tansi