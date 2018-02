Strade innevate in provincia di Cosenza dalla statale 107 all’autostrada del Mediterraneo

Frana sulla statale 107 all’altezza di Paola

COSENZA – Neve al di sopra dei 500 metri di altitudine. Nel pomeriggio di oggi la provincia di Cosenza è stata interessata da precipitazioni nevose sparse. Sulla statale 107, sia dal versante silano sia in direzione Paola a partire da San Fili, la strada dalle 16.00 ha iniziato ad essere imbiancata da copiosi fiocchi di neve. Anche l’autostrada del Mediterraneo, soprattutto nei pressi dello svincolo di Rogliano, è stata invasa dalla neve, mentre l’Anas ha lanciato l’allerta codice rosso per il tratto che da Lauria porta a Lagonegro a causa della possibile formazine di ghiaccio. Fiocchi bianchi anche sul Pollino fino alla città di Castrovillari. Attualmente sembrerebbe che il traffico scorra regolare tra le principali arterie della provincia di Cosenza dove ad ora non è stato segnalato alcun tipo di disagio. Obbligo di catene a bordo, con relativi controlli da parte delle forze dell’ordine. Nei pressi di Paola, sulla statale 107, si è registrata una frana tra i tornanti che precedono l’incrocio con la ss 18. Il traffico è rimasto bloccato fino alla messa in sicurezza della statale con la rimozione dei detriti dalla carreggiata.

L’Anas ha avviato le attività antineve lungo l’autostrada A2, in particolare sul tratto lucano, per far fronte all’ondata di maltempo il cui culmine, è scritto in una nota dell’azienda, è previsto per la serata e la notte di oggi. In particolare, i mezzi spargisale sono stati impegnati, sin dai giorni scorsi, per le attività di prevenzione. I mezzi sgombraneve, comunica l’Anas, “sono in azione o pronti a partire e tutti gli autisti e operatori specializzati sono sul posto pronti a intervenire. È inoltre operativa, h24, la Sala Operativa di Cosenza, per il monitoraggio dell’evento e il coordinamento degli interventi”. Tra Lagonegro Nord e Laura Sud – dove l’altitudine del tracciato autostradale raggiunge i 900 metri – il transito è consentito ai soli mezzi leggeri con catene montate o dotati di pneumatici invernali. Sono attivi appositi filtraggi di controllo agli svincoli di Padula e Lagonegro, in direzione sud, e agli svincoli di Cosenza Nord, Falerna e Sibari, in direzione nord, per verificare la presenza di catene a bordo o di pneumatici invernali.

Sulle statali 107 “Silana Crotonese”, per un mezzo pesante in avaria, e 585 “Fondo Valle del Noce”, per tamponamento tra mezzi pesanti, il traffico è stato provvisoriamente bloccato per circa venti minuti. Danni per il maltempo anche nel cosentino. A Belvedere Marittimo, sulla costa tirrenica, ha ceduto il muro di contenimento della strada che collega le contrade Castromurro e Pantaide. La strada è stata chiusa al transito, perché dai primi accertamenti il manto stradale si è abbassato di diversi centimetri. Sul posto i vigili urbani e i vigili del fuoco che per precauzione stanno operando controlli alle abitazioni limitrofe. Un altro muro di contenimento è caduto nel centro storico di Cosenza, località salita Sant’Agostino, non si segnalano feriti

SAN FILI

SVINCOLO ROGLIANO A2