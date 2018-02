Neve sulla statale 107: autobotte sbanda, traffico bloccato

Il mezzo ha paralizzato il transito dei veicoli in entrambi i sensi di marcia

SAN PIETRO IN GUARANO (CS) – Code lunghe chilometri oggi pomeriggio sulla statale 107. In uno dei tratti di strada in cui si sono registrate perturbazioni nevose, un mezzo pesante è sbandato bloccando il traffico. Intorno alle 18.30, a causa di un malfunzionamento del motore, il conducente di un’autobotte ne ha perso il controllo. Il mezzo si è intraversato all’altezza del Comune di San Pietro in Guarano al chilometro 54, ostruendo completamente la statale 107 in entrambi i sensi di circolazione. Il sinistro non ha comportato alcun ferito. Sul posto i Vigili del Fuoco intervenuti con una un’autogru, personale Anas e Questura di Cosenza al lavoro per ripristinare le normali condizioni di transito rimuovendo il mezzo dalla carreggiata. Il traffico è stato riaperto con senso unico alternato alle 20.30.