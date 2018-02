Corigliano-Rossano, Algieri: “serve una ferrovia non utopiche bretelle”

“Basta agli slogan politici.¬†Se una cosa bisogna chiedere a Roma, √® potenziare i collegamenti ferroviari”

CORIGLIANO (CS) – “Quante volte politici locali hanno fatto simili richieste all‚ÄôAnas? Tantissime. E quante volte sono stati esauditi? Ben poche, da quando i rubinetti degli investimenti pubblici non si sono pi√Ļ potuti tenere aperti al massimo, a causa del debito pubblico. Cos√¨ per ottenere qualcosa occorre essere autorevoli, stimati e/o con ottimi agganci nei centri decisionali romani (Ministero Infrastrutture e Anas, nella fattispecie). I nostri politici locali lo sono? Se fanno richieste simili e non le supportano con statistiche serie, autorevoli e stimabili non lo sono.” Questo ci√≤ che dichiara¬†Graziella Algieri, responsabile Italia del Meridione –¬†Riforme Istituzionali e Autonomie Locali. “Chiedono di inserire – continua – ‘con somma urgenza’ un‚Äôopera sulla Statale Jonica di cui finora nessuno aveva parlato e ammettono che una ben pi√Ļ ampia e strategica come l‚Äôadeguamento della stessa statale verso Crotone (i maxilotti 8 e 9 citati da questi politici) non √® stata ancora progettata. La verit√† √® che la grande viabilit√† arriva gi√† ai confini del nuovo territorio comunale formatosi con la fusione: col raddoppio della bretella dalla A2 a Sibari si arriva all‚Äôautostrada, mentre la Jonica da Sibari verso Nord consente di raggiungere l‚ÄôAdriatico con meno difficolt√† che in passato e il suo ulteriore miglioramento √® gi√† in programma.‚Ä® Resta il traffico sulla Jonica nel tratto che attraversa il nuovo territorio comunale. √ą soprattutto a quello che si riferiscono i politici che ora chiedono la bretella autostradale.

Ma quello √® prevalentemente traffico locale, cui Ministero e Anas presteranno verosimilmente ben poca attenzione. Dovr√† pensarci il Comune, dunque! Magari concordando con l‚ÄôAnas pochi interventi di traffic calming e messa in sicurezza per rendere meno pericoloso un tratto dove si continua a morire; o magari mettendoci propri soldi, ammesso che ne abbia. E poi c‚Äô√® una questione ancor pi√Ļ di fondo: in una regione povera come la Calabria, troppo spesso chi ha la sfortuna di dover fare il pendolare non ha treni che gli allevino i costi di trasporto rispetto all‚Äôauto.

Se una cosa bisogna chiedere a Roma, dunque, √® potenziare i collegamenti ferroviari. A beneficio non solo dei pendolari, ma anche di chi fino a vent‚Äôanni fa poteva fruire della rete ferroviaria nazionale e poi si √® visto tagliare sempre il numero dei treni a disposizione. Questa scelta delle FS / RFI √® stata chiaramente dettata dal basso numero di passeggeri. Ma, ora che gli amministratori locali parlano di traffico in pi√Ļ attirato dalla fusione, vuoi vedere che si stanno creando i presupposti per il ritorno al treno e questi non se ne accorgono? E, anche se cos√¨ non fosse, sarebbe preferibile che il maggior peso – vero o presunto – conquistato dall‚ÄôAlto Jonio cosentino grazie alla fusione venisse speso su ferrovia e non su strada.‚Ä®”