Castrovillari, concessi a giovani terreni incolti di proprietà del comune

La Giunta municipale ha approvato la concessione in affitto, attraverso procedura pubblica, di terreni agricoli di proprietà del Comune

CASTROVILLARI (CS) – “La Giunta municipale di Castrovillari nell’ultima seduta ha approvato le linee di indirizzo per la concessione in affitto, attraverso procedura pubblica, di terreni agricoli di proprietĂ del Comune a giovani interessati ad iniziare azioni d’imprenditoria agricola e sostenibile che il territorio offre legato alle proprie vocazioni millenarie.” Lo rende noto l’Amministrazione comunale, ricordando, tra l’altro, l’azione diversificata avviata a piĂą livelli a sostegno di tali attivitĂ per l’occupazione stabile e durata nell’esistente e tra le sue eccellenze. “L’opportunitĂ – precisa l’Amministrazione – viene normata con una serie di regole ed adempimenti al fine di favorire proprio la valorizzazione dei terreni incolti di proprietĂ dell’Ente attraverso il coinvolgimento delle capacitĂ degli uomini e donne del Territorio.

Un’occasione per rilanciare l’impresa identitaria dei luoghi e affermare la volontĂ di tanti che non si arrendono alle difficoltĂ dei tempi. Il dato che si vuole richiamare e rilanciare con questa scelta ed altre, giĂ in itinere – ricorda – è che la piccola impresa è determinante per la crescita sostenibile e diffusa del patrimonio esistente e, soprattutto, rurale. E’ la modalitĂ di guardare , comunque, il positivo di una risorsa che abbiamo e da cui è possibile ripartire, con ciò che la contorna, per la valorizzazione delle persone che, con i loro talenti, consistono le nostre realtĂ : il capitale piĂą importante e da sempre riferimento di laboratori ed esperienze inclusive che hanno dato tanto alle produzioni tipiche di qualitĂ made in Calabria, ormai famose per gusto ovunque.”