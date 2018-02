Aperta al traffico la rampa dello svincolo di Cassano allo Jonio (FOTO)

Proseguono i lavori della nuova statale 534 Di Cammarata e degli Stombi in provincia di Cosenza



CASSANO ALLO JONIO (CS) – Anas comunica che, oggi è stata aperta al traffico la rampa dello svincolo di Cassano allo Jonio della nuova strada statale 534 “di Cammarata e degli Stombi”, al km 11,100 in direzione Firmo-Sibari, in località Doria in provincia di Cosenza. Lungo le rampe di immissione allo svincolo è in vigore il limite di velocità di 40 km/h e divieto di sorpasso. Per consentire il proseguimento delle attività, fino al 28 febbraio 2018 si rende necessaria la chiusura della rampa in uscita dello svincolo di Doria in direzione Sibari-Firmo. Il traffico veicolare proveniente da Sibari e Cassano allo Jonio-Doria è deviato sulla strada provinciale 166.

La nuova strada statale 534 “di Cammarata e degli Stombi”, una volta completati i lavori di potenziamento dei restanti 7 km, dallo svincolo di Sibari dell’Autostrada A2 ‘del Mediterraneo’ fino allo svincolo di Torre del Mordillo al km 6,550 , rappresenterà la prima trasversale di collegamento ammodernata tra il versante jonico e l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”. Inoltre la nuova arteria, insieme al Megalotto 3 della strada statale 106 ‘Jonica’, un tracciato di circa 38 km compreso tra Roseto Capo Spulico e Sibari, completerà l’itinerario dall’Adriatica fino all’ A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, un importante tassello strategico ai fini dello sviluppo del collegamento viario dell’intera Calabria. L’ultimazione dei lavori di ammodernamento è prevista ad aprile 2018. L’impresa realizzatrice dell’opera è la Intercantieri Vittadello S.p.A..