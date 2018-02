Nuovo limite di velocità sulla statale 106, vietato superare i 30 chilometri orari

Viabilità nuova ordinanza firmata dal Comandante della Polizia Municipale sulla statale 106 in provincia di Cosenza

ROSSANO (CS) – Viabilità, istituito il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari per tutte le categorie di veicoli sulla Strada Statale 106 al chilometro 5. In prossimità e all’interno dell’arco rotatorio di contrada Frasso – Amarelli. È quanto contenuto nell’ordinanza a firma del Comandante della Polizia Municipale Giuseppe Calabrò. Il limite entrerà in vigore dal momento dell’affissione dell’apposita segnaletica.