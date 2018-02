Sequestrate slot machine illegali, pesante sanzione per il proprietario di un bar

La Guardia di Finanza di Castrovillari ha sequestrato in un bar di Altomonte tre Slot Machine non collegate al sistema di controllo delle giocate e quindi totalmente illegali.

ALTOMONTE (CS) – I Finanzieri hanno scoperto, in una sala interna dell’attività commerciale, appositamente adibita al gioco, tre apparecchi privi dei certificati di conformità nonché del collegamento alla rete telematica di controllo delle giocate. La rispondenza delle Slot a precise e necessarie prescrizioni tecniche per la relativa distribuzione sul mercato garantisce infatti le probabilità di vincita stabilite dalla legge nonché il versamento, da parte, del gestore, delle relative imposte all’Erario. L’assenza di tali requisiti impedisce di ottenere le percentuali di vincita previste dalla legge a tutto vantaggio dell’esercente che consegue un maggior vantaggio economico esente da ogni imposta.

All’esito di un’accurata ispezione dei congegni, oltre alla completa assenza di tali documenti è stata rilevata l’alterazione delle ordinarie caratteristiche di gioco, sia di durata temporale della singola partita, sia in riferimento alla quota di giocata massima possibile. Tutte irregolarità che, di fatto, riducevano ulteriormente al minimo le possibilità di vincita dei giocatori. All’esito dell’attività ispettiva le Fiamme Gialle di Castrovillari hanno sottoposto a sequestro le New Slot ed hanno provveduto ad irrogare al gestore del bar, nonché al proprietario degli apparecchi, una multa di 20.000 euro per ciascun apparato irregolare. Per l’esercente, altresì, è prevista anche la sospensione da uno a trenta giorni della licenza per l’esercizio dell’attività.