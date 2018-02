Blitz dell’Arma sul Tirreno, due arresti

Due arresti per truffa e ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, duecento persone e 190 vetture controllate, due denunce per droga

CETRARO (CS) – Controllo del territorio dei carabinieri della compagnia di Paola nel fine settimana. I carabinieri unitamente al reparto operativo del 14mo Battaglione carabinieri di Vibo Valentia hanno arrestato un 36enne di Cetraro, noto alle forze dell’ordine per reati di droga e contro il patrimonio. Il giovane è stato riconosciuto colpevole del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Il 36enne dovrà scontare 7 mesi di reclusione in regime degli arresti domiciliari.

A San Lucido, i carabinieri hanno tratto in arresto un 66enne noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, L’uomo, è stato condannato alla pena detentiva in carcere di 2 anni e 15 giorni di reclusione per i reati di truffa e ricettazione.

I militari dell’Arma hanno proseguito i servizi di controllo del territorio ad “alto impatto”. Nell’area urbana ricompresa tra San Lucido, Paola, Fuscaldo, Guardia Piemontese e Cetraro. Oltre 200 le persone e 190 i veicoli controllati. Svolte numerose perquisizioni personali, veicolari e domiciliari. Elevata è stata l’attenzione nella prevenzione e repressione delle condotte connesse alla guida in stato di ebrezza alcolica e consumo di sostanze stupefacenti.

Due giovani di Fuscaldo, un 26enne ed un 27enne, ed un 40enne di Cetraro sono stati denunciati a piede libero per varie violazioni degli obblighi della sorveglianza speciale.



Nella vasta area sottoposta ai capillari controlli, sono stati tanti i veicoli, 190, e le persone controllate, 200. Nello specifico ambito delle attività di prevenzione delle stragi del sabato sera e di contravvenzione delle condotte di abuso di sostanze alcoliche, soprattutto tra neopatentati e giovanissimi, l’attività di accertamento delle condizioni psico-fisiche dei conducenti è stata svolta impiegando i precursori per lo screening veloce per verificare la positività derivante dall’assunzione di sostanze alcoliche nonché gli etilometri per l’accertamento della guida in stato di ebbrezza alcolica. Tre le patenti ritirate per guida sotto l’influenza dell’alcool, con valori accertati compresi tra 1,12 g/l e 1,21 g/l.

Sessanta le infrazioni al Codice della Strada accertate, ventuno le patenti ritirate per varie violazioni al Codice della Strada e dieci i veicoli sequestrati amministrativamente per assicurazione scaduta.

Uno studente 26enne di Cetraro ed un 47enne di San Lucido, sono stati segnalati alla Prefettura, perché trovati in possesso 4 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana durante una perquisizione veicolare.

Sono state controllate anche 4 attività di Paola e Cetraro ed identificati 40 avventori.