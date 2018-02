Tradito dall’abbigliamento, arrestato topo d’appartamento

I carabinieri sono risaliti a Giovanni De Cicco, 48 anni, autore del furto in appartamento tramite alla videosorveglianza

CASSANO ALLO IONIO (CS) – I manette Giovanni De Cicco, 48 enne di Cassano condannato in via definitiva per un furto commesso nel mese di maggio del 2016. I carabinieri hanno eseguito l’ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica di Castrovillari nella giornata di ieri. Nello specifico grazie alle indagini compiute dai militari dell’Arma, immediatamente dopo il furto, grazie all’acquisizione dei filmati delle registrazioni da vari impianti di videosorveglianza. I carabinieri hanno così deciso di perquisire l’abitazione del 48enne, rinvenendo i vestiti con cui lo stesso era stato immortalato mentre perpetrava il reato, riscontrando la responsabilità del furto commesso all’interno di un’abitazione in pieno centro di Cassano, dalla quale erano stati asportati diversi monili in oro ed una macchina fotografica. Dopo l’arresto, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Castrovillari dove dovrà scontare una pena di reclusione di nove mesi.