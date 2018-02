Nascondevano in auto una pistola carica, tre arresti a Villapiana

I tre noti ai militari dell’Arma per precedenti sono stati sottoposti a perquisizione durante un posto di controllo sulla Statale 106 Radd Jonica nel cosentino

VILLAPIANA (CS) – Nascondevano una Beretta 6,35 con caricatore inserito in auto S.M., 52 enne di Cassano all’Ionio, pregiudicato, F.V. 41enne di Cassano all’Ionio ed una donna che si trovava con i due uomini, arrestati in flagranza per i reati di detenzione abusiva di arma da sparo e ricettazione in concorso, durante un posto di controllo effettuato in località Villapiana, sulla SS 106 Radd. La disposizione su richiesta dei militari dell’Arma è stata emessa dalla Procura di Castrovillari

I militari della locale Stazione hanno intimato l’alt ad una macchina di grossa cilindrata occupata dalle tre persone. I due uomini erano noti ai militari per i loro precedenti. Per questo motivo i carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione dettagliata sia personale che veicolare alla ricerca di armi o stupefacenti. E’ stata rinvenuta celata nell’abitacolo una piccola pistola, marca Beretta, modello 6,35 con caricatore inserito. L’arma è stata immediatamente sequestrata; dai prima accertamenti è risultata essere provento di furto nell’anno 2009,identificata dalla denuncia presentata dal legittimo proprietario presso il Commissariato del posto.