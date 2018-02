Donna arrestata nel cosentino per aver ‘rubato’ seimila euro di elettricità

La signora è accusata di furto di energia elettrica

SAN LUCIDO (CS) – I carabinieri di San Lucido, in provincia di Cosenza, hanno arrestato una donna di 51 anni, già nota per reati contro il patrimonio, con l’accusa di furto aggravato. I militari, nel corso di alcuni controlli, si sono insospettiti per alcuni cavi posticci, collegati al contatore dell’abitazione della donna. Il successivo accertamento, condotto con l’ausilio di personale tecnico dell’Enel, ha permesso di riscontrare che il contatore, intestato ad una persona defunta, sebbene ufficialmente distaccato, era stato bypassato attraverso l’innesto diretto sulla rete elettrica di alcuni cavi. Il danno economico è stato quantificato in circa seimila euro.